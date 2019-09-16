Прогноз неутешителен: онколог сказал, сколько осталось Заворотнюк

У российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, есть шанс прожить с глиобластомой, которую якобы диагностировали у нее, около двух лет.

В исключительных случаях больные этим агрессивным видом онкологии, живут до 5 лет. Об этом сообщил врач-онколог Андрей Пылев, передает "Звезда".

"Это злокачественная опухоль головного мозга, которая характеризуется достаточно высокой степенью агрессивности и, к сожалению, не очень хорошим прогнозом. Если говорить о симптомах, с которыми сталкиваются пациенты с глиобластомой, как и с любым другим очагом поражения головного мозга, то их можно разделить на две группы: это общемозговая симптоматика и очаговая симптоматика. Головная боль, головокружение, снижение зрения, слуха, двигательные нарушения – все в зависимости от того, какой участок мозга поражен", – сообщил медик.

Он добавил, что существует не один метод лечения данного заболевания, однако прогноз неутешителен.

"Если это глиобластома – вылечиться и прожить всю жизнь невозможно", – отметил Пылев.

При терапии продолжительность жизни составляет два года и только в очень редких случаях – до пяти.

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