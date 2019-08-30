Продает имущество: перенесший инсульт Моисеев остался без денег

Российский певец Борис Моисеев, который несколько лет назад перенес два инсульта, вынужден распродавать свое имущество. На этот шаг он решился из-за отсутствия доходов от концертных выступлений.

Недавно Моисеев продал свои апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия, пишет "Комсомольская правда".

Состояние здоровья артиста также оставляет желать лучшего. Артист плохо разговаривает и практически не ходит. Кроме того, как он сам признался, рука и верхняя губа у него остались неподвижными после болезни.

Первый инсульт у артиста произошел в 2010 году. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Второй раз инсульт случился у артиста в 2015 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, тяжело больной российский артист Борис Моисеев посетил фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле, озадачив поклонников внешним видом.

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