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Продает имущество: перенесший инсульт Моисеев остался без денег

2.6т Читать материал на украинском

Российский певец Борис Моисеев, который несколько лет назад перенес два инсульта, вынужден распродавать свое имущество. На этот шаг он решился из-за отсутствия доходов от концертных выступлений.

Недавно Моисеев продал свои апартаменты в Дубае, несколько ценных картин и эксклюзивные ювелирные изделия, пишет "Комсомольская правда".

Продает имущество: перенесший инсульт Моисеев остался без денег
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Состояние здоровья артиста также оставляет желать лучшего. Артист плохо разговаривает и практически не ходит. Кроме того, как он сам признался, рука и верхняя губа у него остались неподвижными после болезни.

Первый инсульт у артиста произошел в 2010 году. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Второй раз инсульт случился у артиста в 2015 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, тяжело больной российский артист Борис Моисеев посетил фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле, озадачив поклонников внешним видом.

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Персона
Борис Моисеев
Место
Россия
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