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30 ноября • обновлено в 10:47
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"Пришла в косухе, все оф*гели!" Шевчук рассказал о шальном прошлом Пугачевой

15.2т
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Примадонна Алла Пугачева в молодости была не против потусоваться с питерскими рокерами и даже ходила на их концерты.

Об этом вспомнил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в программе "Редакция", уточнив, что однажды появление артистки шокировало музыкантов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Алла Пугачева в молодости проводила время с рокерами

Алла Пугачева в молодости проводила время с рокерами

instagram/alla_orfey

"Как-то мы так все офигели. Раз – Алла Борисовна в косухе. Помню Майка, немножко подвыпившего, пытался ее поцеловать и обнять. Она как-то в ужасе от него отшатывалась, что смешило окружающих. Но это был прикол", – вспомнил Шевчук.

Пугачева с питерскими рокерами

Пугачева с питерскими рокерами

Кадр из видео

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В 80-е Пугачева была на пике популярности и решила "задружиться" с рокерами. Артистка часто посещала их концерты, привозила с собой выпивку и приглашала на собственные выступления.

Виктор Цой в компании с Пугачевой

Виктор Цой в компании с Пугачевой

Кадр из видео

Однажды у музыкантов возникли проблемы на выездном фестивале с аппаратурой. Примадонна устроила "нагоняй" директору, после чего артисты сразу все получили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в молодости Пугачева столкнулась с маньяком, который ее преследовал. Недавно бывший муж примадонны раскрыл жуткие подробности.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Алла Пугачева Юрий Шевчук
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
шоу-бизнес музыка
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