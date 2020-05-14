Принцесса Диана переодевалась мужчиной и ходила в гей-клубы: раскрыта правда о ее необычных развлечениях

Британский певец Фредди Меркьюри, лидер группы Queen, однажды нарядил принцессу Диану мужчиной, чтобы провести ее в закрытый лондонский гей-клуб.

Об этом сообщает издание Mirror, ссылаясь на отрывки из книги британской актрисы Клео Рокос. По словам женщины, однажды группа друзей, в числе которых была принцесса и певец, собралась в доме телеведущего Кенни Эверетта. Они много выпивали. У Дианы тогда было очень хорошее настроение и она захотела продолжения вечеринки.

Принцесса Диана и Фредди Меркьюри

"Однажды после вечеринки в доме Эверетта принцесса вместе с узкой компанией решилась на крайне дерзкий шаг. У Дианы было озорное настроение. Группа провела день, попивая шампанское. Она спросила о планах Фредди на вечер, и выразила желание присоединиться к нему на вечеринке в гей-клубе", – рассказывала Рокс в книге.

Она также отметила, что Эверетт настойчиво советовал Диане не идти вместе с певцом в клуб. Он беспокоился из-за того, что там принцессу Уэльскую могут застукать папарацци. Но Меркьюри настоял, чтобы она пошла с ними.

Принцесса Диана Фото: royal.uk

"Фредди надел на Диану камуфляжную куртку, фуражку и темные очки, чтобы та сошла за обычного посетителя гей-клуба. Когда компания вошла туда, то поняла, что она по-прежнему принцесса Диана. Все опасались, что в любой момент ее могут узнать. Но люди не узнали ее в маскировке. Диана вроде как была невидимкой для всех. Ей это безумно понравилось", – писала Рокос в своей книге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известны жуткие подробности из жизни принцессы Дианы.

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