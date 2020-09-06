Принц Гарри скрыл от Елизаветы II сделку с Netflix

Герцог Сессекский не проинформировал о сделке свою бабушку. Getty

Британский принц Гарри утаил от королевы Великобритании Елизаветы II сделку с популярным видеосервисом Netflix.

Об этой новости сообщает Marie Claire.

Как оказалось, королева Великобритании узнала об заключенном соглашении Сассексов и стриминговой платформы из новостей. Такому повороту событий Елизавета II не обрадовалась, поскольку не одобряет выбор внука.

Однако, как сообщают инсайдеры, Елизавета II понимает, что отговорить внука от этой сделки у нее нет шансов.

Напомним, ранее герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл подписали крупный контракт с компанией Netflix. За контрактом, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы, сериалы и программы для детей. Более детальную информацию сделки не разглашают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии.

Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишились финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряли.

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