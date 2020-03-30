Принц Чарльз выздоровел от коронавируса

В Великобритании принц Чарльз, у которого ранее нашли коронавирус COVID-19, поборол болезнь.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает Reuters, он вылечился и вышел из режима самоизоляции после консультации с врачом.

После режима самоизоляции 71-летний наследник британского престола намерен снова проводить встречи. Помимо этого медики рекомендовали принцу заниматься физическими упражнениями.

Принц Чарльз поборол коронавирус

Также жена Чарльза, герцогиня Корнуольская, у которой не нашли болезнь, останется в самоизоляции до конца этой недели.

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram