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30 марта • обновлено в 16:07
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Принц Чарльз выздоровел от коронавируса

2.7т
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В Великобритании принц Чарльз, у которого ранее нашли коронавирус COVID-19, поборол болезнь.

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Как сообщает Reuters, он вылечился и вышел из режима самоизоляции после консультации с врачом.

После режима самоизоляции 71-летний наследник британского престола намерен снова проводить встречи. Помимо этого медики рекомендовали принцу заниматься физическими упражнениями.

Принц Чарльз поборол коронавирус

Принц Чарльз поборол коронавирус

Также жена Чарльза, герцогиня Корнуольская, у которой не нашли болезнь, останется в самоизоляции до конца этой недели.

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
принц Чарльз
Место
Великобритания
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
На фотке видно рецепт лечения.
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Незалежність Профукана
Незалежність Профукана
Одужав, старий? З тебе магар!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Если уж британские врачи от новичка людей вылечивают, то коронавирус для них раз плюнуть.
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