Принц Чарльз выздоровел от коронавируса

В Великобритании принц Чарльз, у которого ранее нашли коронавирус COVID-19, поборол болезнь.
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Как сообщает Reuters, он вылечился и вышел из режима самоизоляции после консультации с врачом.
После режима самоизоляции 71-летний наследник британского престола намерен снова проводить встречи. Помимо этого медики рекомендовали принцу заниматься физическими упражнениями.
Принц Чарльз поборол коронавирус
Также жена Чарльза, герцогиня Корнуольская, у которой не нашли болезнь, останется в самоизоляции до конца этой недели.
Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.
При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.
Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.
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