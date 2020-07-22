Прилучный грубо прокомментировал скандальный роман с Карпович
Прилучный грубо прокомментировал скандальный роман с Карпович.
Российский актер Павел Прилучный, которого критикуют за роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, резко ответил хейтерам, что не обязан отчитываться о своих отношениях.
Артист опубликовал на своей странице в Instagram очередную публикацию и снова получил множество негативных комментариев. Знаменитость не удержался и грубо ответил одному из подписчиков.
Прилучный долго игнорировал вопросы о личной жизни cgg.ru
"Моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах – смотрите "Дом-2". А от меня отпишитесь", – заявил актер.
Кроме того, он отметил, что те, кто бросается громкими обвинениями и оскорбляет его, не знают ровным счетом ничего. Прилучный не намерен пускать посторонних в свою личную жизнь, поэтому, по его словам, никто ничего не узнает.
Ранее друзья звезд рассказали, что актер флиртовал с Мирославой Карпович еще в браке с Агатой Муцениеце. Влюбленные познакомились во время работы над спектаклем "Косметика врага" и стали тайно встречаться.
Прилучный грубо ответил Хейтер скриншот instagram.com/bugevuge/
Как сообщал OBOZREVATEL :
Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после его официального развода с Муцениеце, которое произошло в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Впоследствии друг Прилучного "слив" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
Соседи артиста недавно рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце