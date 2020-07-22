Прилучный грубо прокомментировал скандальный роман с Карпович.

Российский актер Павел Прилучный, которого критикуют за роман со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович, резко ответил хейтерам, что не обязан отчитываться о своих отношениях.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram очередную публикацию и снова получил множество негативных комментариев. Знаменитость не удержался и грубо ответил одному из подписчиков.

Прилучный долго игнорировал вопросы о личной жизни cgg.ru

"Моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах – смотрите "Дом-2". А от меня отпишитесь", – заявил актер.

Кроме того, он отметил, что те, кто бросается громкими обвинениями и оскорбляет его, не знают ровным счетом ничего. Прилучный не намерен пускать посторонних в свою личную жизнь, поэтому, по его словам, никто ничего не узнает.

Ранее друзья звезд рассказали, что актер флиртовал с Мирославой Карпович еще в браке с Агатой Муцениеце. Влюбленные познакомились во время работы над спектаклем "Косметика врага" и стали тайно встречаться.

Прилучный грубо ответил Хейтер скриншот instagram.com/bugevuge/

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