Прилучного заподозрили в романе со звездной 'Папиных дочек': опубликовано фото

Российского актера Павла Прилучного заподозрили в романе со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.

Как сообщает Telegram-канал "Курятник", артиста в последнее время все чаще замечают в компании 34-летней Карпович. Также инсайдеры опубликовали снимок, на котором можно увидеть, как знаменитости шли вместе по улице с покупками.

Павел Прилучный и Мирослава Карпович (источник – Telegram-канал – Курятник)

Отмечается, что Прилучного замечали в компании Карпович еще до его развода с женой Агатой Муцениеце.

"В компании с ней же актера видели и до развода. Видимо "Папина дочка" стала последней каплей в трещащем по швам браке Прилучного", – говорится в сообщении.

Напомним: Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись 15 июня 2020 года после 9 лет брака. У актеров есть двое детей – сын Матвей и дочь Мия.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце (источник – vokrug.tv)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце порадовала поклонников фотографией, на которой позировала обнаженной.