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15 ноября • обновлено в 08:29
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"Прилично заработала": росСМИ раскрыли гонорар Пугачевой за последний концерт

1.7т
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РосСМИ узнали сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.

Так, КП удалось связаться с гендиректором компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгением Морозовым, который и назвал гонорар Примадонны.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

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Как сообщается, билеты на концерт Пугачевой в Минске стоили намного дешевле, чем на шоу в Москве. Однако Морозов все равно отмечает, что певица "прилично заработала" за свое выступление. Гонорар звезды составил примерно 250 тысяч евро.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

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"Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске. Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около двух тысяч российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) - гонорар Аллы Пугачевой", - сообщил Морозов.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников внешним видом. На странице ее дочери Лизы в Instagram опубликовано фото, на котором счастливая певица с супругом Максимом Галкиным идут по сцене, держась за руки.

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Автор
Анна Бондаренко Анна Бондаренко
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
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