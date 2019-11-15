"Прилично заработала": росСМИ раскрыли гонорар Пугачевой за последний концерт

РосСМИ узнали сумму гонорара, которую российская певица Алла Пугачева заработала за свой последний концерт в Беларуси.

Так, КП удалось связаться с гендиректором компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгением Морозовым, который и назвал гонорар Примадонны.

Алла Пугачева РИА Новости

Как сообщается, билеты на концерт Пугачевой в Минске стоили намного дешевле, чем на шоу в Москве. Однако Морозов все равно отмечает, что певица "прилично заработала" за свое выступление. Гонорар звезды составил примерно 250 тысяч евро.

Алла Пугачева Вокруг ТВ

"Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске. Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около двух тысяч российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) - гонорар Аллы Пугачевой", - сообщил Морозов.

Алла Пугачева Spletnik

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников внешним видом. На странице ее дочери Лизы в Instagram опубликовано фото, на котором счастливая певица с супругом Максимом Галкиным идут по сцене, держась за руки.

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