Приходько решила ''покорить'' Раду: всплыли подробности

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно завершила музыкальную карьеру, заявила, что будет народным депутатом. Она отметила, что пока не знает под каким номером будет баллотироваться.

Об этом Приходько сообщила в интервью журналисту Николаю Милиневскому. Видео разместили на Youtube-канале "Povesti'.

Facebook Анастасия Приходько

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На вопрос журналиста о том, кем Приходько станет если Юлия Тимошенко будет президентом, она ответила, что - народным депутатом. Правда, под каким именно номером в избирательном списке она будет - новоиспеченный политик не знает.

"Я даже не спрашивала. Я сейчас думаю о том, как понять это все, ведь то, что мы смотрим, то, что разговариваем и то, что мы видим - это совсем разные вещи. Для меня номер в списке - это хорошо, но если я не смогу ничего решать, не смогу ничего сделать - это будет важно?", - сказала Приходько.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Приходько резко выразилась о российской армии. Она заявила, что вместо того чтобы привозить гуманитарную помощь на оккупированный Донбасс, РФ должна "собрать экскременты в виде солдат и вывезти обратно к себе в Мордор".