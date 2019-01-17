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"Превед, сапчаг": Собчак внезапно приехала в Киев и сразу оскандалилась

16.2тЧитать материал на украинском

Журналистка и российская политик Ксения Собчак приехала в Киев.

Об этом она сообщила в четверг, 17 января в Instagram.

Короткое видео, на котором видна Европейская площадь, было размещено в разделе Stories. Его Собчак сопроводила подписью "Ну привет, Kiев!".

В соцсетях сразу же возмутились написанием столицы Украины.

"Это на каком языке?", "Превед сапчаг", "Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько", - пишут пользователи.

"Ну не может сегодня любая российская звезда любой свежести не хайпануть на теме Украине. Вот и эта героиня "Миротворца" Собчак нечто подобное сегодня учудила. Еще безграмотно написала. Хотя, может, кто-то ее в Киев на корпоратив пригласил?" - написал в своем Телеграм-канале блогер Алексей Голобуцкий.

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"Превед, сапчаг": Собчак внезапно приехала в Киев и сразу оскандалилась

"Превед, сапчаг": Собчак внезапно приехала в Киев и сразу оскандалилась

"Превед, сапчаг": Собчак внезапно приехала в Киев и сразу оскандалилась

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак разозлила россиян украинским флагом.

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Персона
Ксения Собчак
Место
УкраинаКиев
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Хуйлабаны какцапские,вы жопу должны ей целовать,если б не пахан Собчак которому ваш царь шестерил, нося за ним чемоданы,сейчас бы у вас и царя Пу не было,которому вы сейчас молитесь и поклоняетесь.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Мартененко Сергей, в таком случае чубатые скакуны просто обязаны молиться на Ленина! ведь если бы не он то такого государства как "украина" просто бы не существовало!
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
Не иначе сегодня у Алеси в прямом эфире появится. Все же интересней чем рабинович-кацманов слушать.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Да уж ошиблась Собчачка! Киев остался в прошлом. она же приехала в Куев!
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