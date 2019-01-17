"Превед, сапчаг": Собчак внезапно приехала в Киев и сразу оскандалилась

Журналистка и российская политик Ксения Собчак приехала в Киев.

Об этом она сообщила в четверг, 17 января в Instagram.

Короткое видео, на котором видна Европейская площадь, было размещено в разделе Stories. Его Собчак сопроводила подписью "Ну привет, Kiев!".

В соцсетях сразу же возмутились написанием столицы Украины.

"Это на каком языке?", "Превед сапчаг", "Шо? Га? Стіки раз їздила. Не знає як пишеться Київ. Kyiv not Kiev, дуронько", - пишут пользователи.

"Ну не может сегодня любая российская звезда любой свежести не хайпануть на теме Украине. Вот и эта героиня "Миротворца" Собчак нечто подобное сегодня учудила. Еще безграмотно написала. Хотя, может, кто-то ее в Киев на корпоратив пригласил?" - написал в своем Телеграм-канале блогер Алексей Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак разозлила россиян украинским флагом.

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