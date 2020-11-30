Правила жизни Уинстона Черчилля: каких принципов придерживался один из самых известных лидеров в мире

30 ноября 146 лет назад родился Уинстон Черчилль – один из самых известных, уважаемых и знаковых лидеров в мировой истории.

Он прожил 90 лет, и за долгие годы своей жизни оставил после себя многочисленные высказывания и правила жизни, которые вошли в историю и до сих пор не утратили актуальность. В 2002 году Черчилль был назван "величайшим британцем" всех времен по результатам опроса, проведенного BBC. OBOZREVATEL рассказывает, каких жизненных правил придерживался известный политик.

Не могу предложить вам ничего, кроме крови, пота, тягот и слез.

Ничто так не бодрит, как момент, когда по вам выстрелили и промахнулись.

Однажды некая дама сказала мне: "Сэр! Вы пьяны!" Я ответил: "Завтра я протрезвею, мадам, а вот вы красивее не станете".

Мне нравятся свиньи. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки — сверху вниз. Свиньи обращаются с нами, как с равными.

С людьми иногда случается такое – они натыкаются на правду. Большинство после этого встает и идет дальше как ни в чем ни бывало.

Каждый миротворец старается как следует накормить крокодила в надежде, что будет съеден последним.

Гарантировать победу в войне нельзя, но можно ее заслужить.

Если приходится подчиниться, подчиняйся со всем возможным изяществом.

Любую военную операцию можно точнее всего описать как последовательность глупейших ошибок.

Политика — искусство предсказать события, которые произойдут завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом убедительно объяснить, почему прогноз не сбылся.

По миру распространяется множество лживых слухов. Что хуже всего, половина из них — чистая правда.

У некоторых людей есть все добродетели, которые меня раздражают, и ни одного из тех пороков, которыми я восхищаюсь.

Я готов учиться, но не люблю, когда меня учат.

Я готов к встрече с Создателем. Готов ли Создатель к встрече со мной — другой вопрос.

Необразованным людям полезно читать сборники афоризмов. Я и сам немало из них почерпнул.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России рассекретили тайный разговор Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. Так, премьер-министр Великобритании в 1944 году якобы предлагал генеральному секретарю ЦК КПСС разделить часть Европы на зоны советского и западного влияния.