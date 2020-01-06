Прапорщику Шматко из "Солдатов" – 59 лет: куда пропал и как выглядит сегодня актер

6 января свой день рождения отмечает российский актер Алексей Маклаков, более известный по роли прапорщика Шматко в сериале "Солдаты".

В этом году артисту исполняется 59 лет. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как изменился и чем сейчас занимается актер.

Алексей Маклаков в сериале "Солдаты" КП

Родился Маклаков в 1961 году в Москве. В 1980 году поступил на актерский факультет Новосибирского театрального училища, а в 1996 году будущий актер был зачислен в группу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, в котором работал до 2006 года.

Однако популярность к Маклакову пришла после съемок в сериале "Солдаты", где артист сыграл роль харизматичного и яркого прапорщика Олега Шматко.

Алексей Маклаков в роли прапорщика Шматко t1.ua

Тогда многие поклонники сериала уверенно утверждали, что Шматко стал настоящей изюминкой ленты. И сложно с этим не согласиться. Ведь благодаря постоянным историям и передрягам, в которые попадал герой Маклакова, он стал ключевым персонажем "Солдатов".

Алексей Маклаков в роли прапорщика Шматко Кино-Театр.Ру

Более того, фразы Шматко до сих пор цитируют в сети:

"Где моя совесть, Данилюк? Она хранится в сухом и прохладном месте — где-то на глубине души";

"Умом ты можешь не блистать, а сапогом блестеть обязан";

"Синицын! Синицын!... Сдох, что ль? Да вроде не пахнет";

"Мама, снимите панамку, вам душно";

Алексей Маклаков в роли прапорщика Шматко popcorn.news

А вот коронная фраза прапорщика – "Е-мое!", послужила поводом для музыкальной карьеры актера. Тогда Маклаков выпустил альбом, который так и назвал "Е-мое!"

"Это была проба пера, что называется. Но даже не моя, а продюсерского центра. Я никогда не питал иллюзий по поводу своих способностей как певца", – говорил артист.

Алексей Маклаков в роли прапорщика Шматко Яндекс

Примечательно, что съемки в "Солдатах" принесли Алексею не только славу, но и подарили счастье в личной жизни. На съемках актер познакомился со своей женой Анной Романовой, которая младше его на 23 года. В браке у пары родилось двое детей.

Алексей Маклаков с женой Анной ego-zhena.ru

Алексей Маклаков с женой Анной molodozhenu.ru

"Мы встретились на Киностудии имени Горького, на озвучивании сериала "Солдаты". В то время я жил один и не собирался связывать себя серьезными отношениями: какая женщина выдержит мой график? Как-то после смены мы с Аней вышли из павильона и попали в снегопад. Свой зонт я отдал даме, а сам остался ждать такси. На следующий день довез Аню до метро. Потом мы в японском ресторане ели суши и болтали. И так мне стало хорошо, тепло на сердце, что не захотелось расставаться", – признавался в интервью Вокруг ТВ Маклаков.

Алексей Маклаков с женой Анной mirnov.ru

Алексей Маклаков с женой Анной Fishki.net

Алексей Маклаков с детьми Baskino

Также у актера есть еще трое детей – два сына и дочь.

Кстати, после "Солдатов" артист еще какое-то время играл военных: в картинах "Мертвый. Живой. Опасный", "Гаишники", "Платина".

Алексей Маклаков Афиша

Последние несколько лет Маклаков не часто снимается в сериалах и фильмах, предпочитая работу в театре. Так, в 2017 году артист сыграл небольшие роли в фильме "Новогодний переполох" и сериале "Беглецы".

Алексей Маклаков rustars.tv

А в 2020 году запланирован выход супергеройского фильма "Майор Гром. Чумной Доктор", в котором Маклаков сыграл одну из главных ролей.

Алексей Маклаков championat.com

Алексей Маклаков Ruskino.ru

Алексей Маклаков Peoples.ru

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