"Позвонили из Кремля": Навальный рассказал, кто запретил "Слугу народа" в России

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал запрет сериала "Слуга народа" на российском телевидении. Так, он заявил, что ленту сняли с эфира после того, как в Кремле заметили реакцию общества на вырезанную шутку о Путине.

Видео Навальный разместил на своем Youtube-канале.

"Сейчас они испугались сериала Зеленского и шутки Зеленского. И произошло следующее: компания ТНТ очевидно купила права на сериал "Слуга народа", где снимается Зеленский. Сериал комедийный, там много различных шуток. Понятно, если они показали одну серию, то они купили права, заплатили за них много денег, это очевидно. Но стали вырезать какие-то части", – сказал Навальный.

Он отметил, что изначально в Кремле дали согласие на трансляцию сериала.

"Пошутили про Путина, ну и ок. Вы же купили этот сериал, вырезали и после того, как люди заметили, что это вырезано позвонили из Кремля и запретили показывать сериал. Мы же с вами понимаем, что сама идея показывать сериал с Зеленским по российскому ТВ сначала была согласована в Администрации президента, но потом нет, там же какие-то шутки, пусть даже вырезанные. Вырезанные шутки потом будут вспоминать в интернете, а значит сериал нужно запретить", – добавил оппозиционер.

Скриншот из видео

"Эта огромная власть, у которой полиция, росгвардия, "эшники", ФСБ и все остальное, она настолько шарахается любой шуточки, любого подкола, любой надписи в интернете. Всего они боятся. Ну такие они нежные", – резюмировал Навальный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

11 декабря в некоторых городах РФ, в том числе и в Москве, вышел неотредактированный первый эпизод, в котором была шутка – "Путин Хубло". Это вызвало ажиотаж в сети.

Позже стало известно, что в других регионах цензура все же была. Эту сцену вырезали из эфира.

Шутки Владимира Зеленского и студии "95 квартал" о Владимире Путине можно посмотреть по ссылке.

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