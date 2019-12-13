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13 декабря • обновлено в 17:38
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"Позвонили из Кремля": Навальный рассказал, кто запретил "Слугу народа" в России

2.7т
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Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал запрет сериала "Слуга народа" на российском телевидении. Так, он заявил, что ленту сняли с эфира после того, как в Кремле заметили реакцию общества на вырезанную шутку о Путине.

Видео Навальный разместил на своем Youtube-канале.

"Позвонили из Кремля": Навальный рассказал, кто запретил "Слугу народа" в России
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"Сейчас они испугались сериала Зеленского и шутки Зеленского. И произошло следующее: компания ТНТ очевидно купила права на сериал "Слуга народа", где снимается Зеленский. Сериал комедийный, там много различных шуток. Понятно, если они показали одну серию, то они купили права, заплатили за них много денег, это очевидно. Но стали вырезать какие-то части", – сказал Навальный.

Он отметил, что изначально в Кремле дали согласие на трансляцию сериала.

"Пошутили про Путина, ну и ок. Вы же купили этот сериал, вырезали и после того, как люди заметили, что это вырезано позвонили из Кремля и запретили показывать сериал. Мы же с вами понимаем, что сама идея показывать сериал с Зеленским по российскому ТВ сначала была согласована в Администрации президента, но потом нет, там же какие-то шутки, пусть даже вырезанные. Вырезанные шутки потом будут вспоминать в интернете, а значит сериал нужно запретить", – добавил оппозиционер.

"Позвонили из Кремля": Навальный рассказал, кто запретил "Слугу народа" в России

Скриншот из видео

"Эта огромная власть, у которой полиция, росгвардия, "эшники", ФСБ и все остальное, она настолько шарахается любой шуточки, любого подкола, любой надписи в интернете. Всего они боятся. Ну такие они нежные", – резюмировал Навальный.

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Автор
Мария Дидык
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Российские "комментаторы" (или постовые, не знаю, как правильно к вам обращаться), не сочтите за труд сами сообщить, почему сериал начали показывать, а потом сняли. Если работа требует при этом меня обхамить, не стесняйтесь, но ответьте по сути. Отсутствие такого объяснения, заставляет нехороших людей подозревать, что в России отсутствует свобода слова, но мы-то с Вами знаем, что...
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Сисяну лично пресс служба сообщила! стопудова! верьте селяне!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как с таким лицом можно баллотироваться в президенты))))) Алёша, ты давно спалился
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Захаров Дмитрий:"Как с таким лицом можно баллотироваться в президенты" А как можно считать себя нормальным, обсужлая лишь внешность автора и не написав ни слова по сути статьи (не всем так везёт быть описанным красавцем, как Вам)? Кстати, после слова "президенты" в Вашем тексте нужен вопросительный знак. При такой впечатляющей внешности, как у Вас, не к лицу так искажать русский язык. :)
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