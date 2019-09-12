Познакомил Виторган: странная история любви Собчак и Богомолова

Российская телеведущая Ксения Собчак, у которой 13 сентября должна состояться свадьба с режиссером Константином Богомоловым, раскрыла подробности их романа.

Так, в интервью журналу Tatler звезда сообщила, что познакомилась с возлюбленным в мае 2018 года, причем, что самое интересное, с подачи бывшего мужа Максима Виторгана.

"Максим часто был на спектаклях Константина, и я тоже. Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил. Помню, я еще спросила: "Это точно?" Константин говорит: "Точно". Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: "Ну что за необязательный человек", — рассказала Собчак.

Максим Виторган, Константин Богомолов и Ксения Собчак

По словам телеведущей, лишь спустя два месяца "все началось". Тогда ей пришла идея сделать материал о двух людях, изгнанных из МХТ: об Александре Молочникове и Константине Богомолове. Обсуждение материала незаметно перетекло в дружескую беседу. Постепенно, узнав режиссера поближе, Собчак поняла, что увлеклась.

"Я этого совершенно не ждала и не желала, чтобы так происходило. Но ты не можешь этому противостоять. Собственно, любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже", — призналась телеведущая.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: eg.ru

Кроме того, Собчак добавила, что Виторган давно знал о ее увлечении другим мужчиной.

"Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до Telegram-каналов", — сообщила Ксения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

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