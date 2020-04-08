Солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) признался, что сдавал тест на коронавирус.

Так, артист рассказал об этом в новом выпуске шоу "2POpodcast", которое он ведет вместе с рэпером Потапом. Отметим, что ролики выходят на официальном YouTube-канале проекта (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Алексей Завгородний (Позитив) Скриншот с видео

"У меня появилась возможность сделать тест на дому. Первым делается на грипп – он оказался отрицательным. Второй – уже на вирус. Статус – также отрицательный. Я поблагодарил девочку-врача и сказал, что они – наши герои!", – сказал Позитив.

Также после разговора со своим со-ведущим Потапом артист побрил голову. Он это сделал из-за того, что рэпер заявил: на волосах может оставаться вирус, а таким образом Алексей может себя обезопасить.

Алексей Завгородний (Позитив) Скриншот с видео

Алексей Завгородний (Позитив) Фото: пресс-служба

К слову, также в новом выпуске подкаста "2PO" артисты обсуждали свой карантинный быт, рассказывали про то, как создавали музыкальные заставки к всеукраинским школьным урокам на ТВ, спрашивали мнение об онлайн-обучении у сына Потапа – Андрея, и звонили популярной итальянской модели и телеведущей Наталье Стефаненко в Рим.

Позитив и Потап Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап и Позитив рассказали, как пострадал шоу-бизнес из-за коронавируса.

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