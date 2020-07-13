Пожилые люди повторили популярные обложки музыкальных альбомов

Старики из дома престарелых Sydmar Lodge в Англии воссоздали известные обложки музыкальных альбомов.

Такую идею придумал координатор мероприятий заведения Роберт Спекер, чтобы занять пожилых людей во время карантина, пишет Jewish News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спекер изложил в соцсетях снимки, на которых жители Sydmar Lodge перевоплощаются в Адель, Дэвида Боуи, Брюса Спрингстина или медсестру, изображенную на пластинке Enema of the State группы Blink 182.

21 Адель Jewish News

Бабушкам и дедушкам понравилась такая идея. Одна из жительниц дома престарелых Шейла Соломонс при съемке разбивает свою трость, пародируя басиста The Clash, что крушит свою подставку для микрофона на обложке London Calling.

London Calling, The Clash Jewish News

Спекер пояснил, что своим проектом хотел просто развлечь резидентов Sydmar Lodge, ведь они более 4 месяцев не видели своих близких.

"Я создал этот проект, чтобы сделать их счастливыми, и я думаю, что семьям моделей это понравилось. Даже внуки размещают в соцсети фото своих бабушек и дедушек, но из-за рисков заболеть коронавирусом, пожилые люди могут быть в закрытом режиме еще долго. Я хочу, чтобы они провели весело это время", – отметил Спекер.

Aladdin Sanea, Дэвид Боуи Jewish News

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Как сообщал OBOZREVATEL, старики наиболее уязвимы к коронавирусу, поскольку в их организме снижено количество специфических молекул, относящихся к микроРНК.