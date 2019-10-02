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2 октября • обновлено в 09:20
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Больная раком Заворотнюк появится на ТВ? Всплыли первые детали

1.7т Читать материал на украинском

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что она может появится на ТВ.

Христов заявил о договоренности с телеканалом об интервью, но не назвал конкретную дату, пишет "ФАН".

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

hochu.ua

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Ранее Христов говорил, что это должно было произойти до конца сентября. Сам директор актрисы отказывался комментировать ситуацию. Он ссылался на семью Заворотнюк, которая якобы запретила рассказывать о ее состоянии.

Концертный директор артистки, говоря о том, когда она поделится информацией о своем состоянии, заверил, что "это будет анонсировано".

"Я пока не знаю. У меня точной даты нет", — заявил Христов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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