Больная раком Заворотнюк появится на ТВ? Всплыли первые детали

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что она может появится на ТВ.
Христов заявил о договоренности с телеканалом об интервью, но не назвал конкретную дату, пишет "ФАН".
Анастасия Заворотнюк
hochu.ua
Ранее Христов говорил, что это должно было произойти до конца сентября. Сам директор актрисы отказывался комментировать ситуацию. Он ссылался на семью Заворотнюк, которая якобы запретила рассказывать о ее состоянии.
Концертный директор артистки, говоря о том, когда она поделится информацией о своем состоянии, заверил, что "это будет анонсировано".
"Я пока не знаю. У меня точной даты нет", — заявил Христов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
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