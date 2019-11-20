"Умрет, причем скоро": появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Скандальная российская блогерша Лена Миро заявила, что больная раком актриса Анастасия Заворотнюк в скором времени покинет этот мир.

По ее словам, именно поэтому семья артистки молчит, не выдавая никакой конкретной информации о том, что именно происходит. Об этом Миро написала в своей колонке в Livejournal.

Анастасия Заворотнюк и Лена Миро

"Семья Заворотнюк отказывается говорить что-то конкретное о состоянии ее здоровья. Все заявления родственников размыты и сводятся к тому, что Настя болеет и обсуждать это не нужно. Что думаю по этому поводу личное я? Дело вовсе не в желании избежать вмешательства журналистов. Все это понимают! Предположу, что у Заворотнюк тот вид опухоли мозга, который нельзя излечить. Например, глиобластома, как пишут некоторые СМИ. Что именно означает для человека этот диагноз? Это означает, что он умрет, причем скоро", — написала блогерша.

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Фото: sundaynews.info

Также Миро предположила, что семья Заворотнюк не хочет огласки диагноза, чтобы заработать на нем.

"Глиобластома — это очень плохой, страшный диагноз. Обнародовать его — это открыто сказать всему миру, что человек скоро умрет. Ведь его нельзя вылечить... счет идет на месяцы, а, может, и на недели. А теперь вопрос: сколько денег соберет такой диагноз? Попрутся ли люди на ледовое шоу мужа Заворотнюк, которое им на фиг не вперлось, чтобы собранные средства пошли на лечение человека, которого вылечить нельзя? Вот и сами думайте, почему молчит семья", — подытожила блогерша.

Анастасия Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев Фото: vokrug.tv

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