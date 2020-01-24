"Повертев всех на одном органе, улетели в Сочи": Притула рассказал о письме от ANNA MARIA

Украинский шоумен Сергей Притула прокомментировал ситуацию с дуэтом ANNA MARIA, которых в финале Нацотбора на Евровидение-2019 довел до слез из-за вопросов об их гражданской позиции.

Так, в интервью Media Business Reports Притула заявил, что спустя несколько дней после Нацотбора певицы написали ему письмо, в котором сказали, что не держат обиды на шоумена.

Сергей Притула 24 СМИ

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"Никакого там "распятия младенцев" не было. Нормально поговорили с девушками на сцене. А что я спросил такого? Сказал, что удивительно, имея как бэкграунд родителей, работающих на оккупационную власть, не бояться идти на конкурс. Люди же по-разному реагируют на такие вещи. Они ответили, что, выбирая между конкурсом и родителями, выбрали бы родителей. Я спросил, почему они тогда выбрали конкурс. Не было ни одного вопроса, каким бы я их унизил или сказал, что они плохие дети или же родители у них плохие", – говорит Притула.

Дуэт ANNA MARIA КП

"Хотя, конечно, считаю: родители, беспокоящиеся о карьере своих детей, должны принимать более взвешенные решения. Одним словом, ни о чем не жалею. После того как мне помахали пальцами и кулаками – мол, я оскорблял девочек, – те себе спокойненько, повертев всех на одном органе, полетели на фестиваль в Сочи представлять Украину. Кстати, через несколько дней после Нацотбора они написали мне письмо, совершенно спокойное, сказали, что обиды нет", – добавил Притула.

Сергей Притула Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети возникла буря негодования из-за скандального интервью дуэта ANNA MARIA из Крыма. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками" и "в*тными курицами". Также некоторые призвали максимально распространять видео беседы со Скрыпиным "чтобы украинцы не вздумали голосовать за них на Нацотборе".

Замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что они должны быть исключены из Нацотбора на Евровидение.

В Кабмине также призвали скандальных артисток отказаться от участия в финале Нацотбора, а администрацию конкурса – не допустить, чтобы на Евровидение в Израиль отправился кто-то, кто не признает российскую агрессию на территории Украины.

Позже сам Роман Скрыпин, который взял нашумевшее интервью у дуэта ANNA MARIA, резко раскритиковал организаторов конкурса, допустивших участие коллектива с пророссийской позицией. Также он обратился за объяснениями и к ведущему Нацотбора Сергею Притуле.

Тот, в свою очередь, дерзко ответил журналисту, указав, что всего лишь ведет Национальный отбор и не в его компетенции выбирать участников, анализируя их гражданскую позицию.

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