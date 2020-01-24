Главная Новости
24 января • обновлено в 12:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Повертев всех на одном органе, улетели в Сочи": Притула рассказал о письме от ANNA MARIA

2.4т
Читать материал на украинском

Украинский шоумен Сергей Притула прокомментировал ситуацию с дуэтом ANNA MARIA, которых в финале Нацотбора на Евровидение-2019 довел до слез из-за вопросов об их гражданской позиции.

Так, в интервью Media Business Reports Притула заявил, что спустя несколько дней после Нацотбора певицы написали ему письмо, в котором сказали, что не держат обиды на шоумена.

Сергей Притула

Сергей Притула

24 СМИ

Новости
Мать скандального дуэта Anna Maria получила высокую должность в Крыму

"Никакого там "распятия младенцев" не было. Нормально поговорили с девушками на сцене. А что я спросил такого? Сказал, что удивительно, имея как бэкграунд родителей, работающих на оккупационную власть, не бояться идти на конкурс. Люди же по-разному реагируют на такие вещи. Они ответили, что, выбирая между конкурсом и родителями, выбрали бы родителей. Я спросил, почему они тогда выбрали конкурс. Не было ни одного вопроса, каким бы я их унизил или сказал, что они плохие дети или же родители у них плохие", – говорит Притула.

Дуэт ANNA MARIA

Дуэт ANNA MARIA

КП

"Хотя, конечно, считаю: родители, беспокоящиеся о карьере своих детей, должны принимать более взвешенные решения. Одним словом, ни о чем не жалею. После того как мне помахали пальцами и кулаками – мол, я оскорблял девочек, – те себе спокойненько, повертев всех на одном органе, полетели на фестиваль в Сочи представлять Украину. Кстати, через несколько дней после Нацотбора они написали мне письмо, совершенно спокойное, сказали, что обиды нет", – добавил Притула.

Сергей Притула

Сергей Притула

Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети возникла буря негодования из-за скандального интервью дуэта ANNA MARIA из Крыма. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками" и "в*тными курицами". Также некоторые призвали максимально распространять видео беседы со Скрыпиным "чтобы украинцы не вздумали голосовать за них на Нацотборе".

  • Замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что они должны быть исключены из Нацотбора на Евровидение.

  • В Кабмине также призвали скандальных артисток отказаться от участия в финале Нацотбора, а администрацию конкурса – не допустить, чтобы на Евровидение в Израиль отправился кто-то, кто не признает российскую агрессию на территории Украины.

  • Позже сам Роман Скрыпин, который взял нашумевшее интервью у дуэта ANNA MARIA, резко раскритиковал организаторов конкурса, допустивших участие коллектива с пророссийской позицией. Также он обратился за объяснениями и к ведущему Нацотбора Сергею Притуле.

  • Тот, в свою очередь, дерзко ответил журналисту, указав, что всего лишь ведет Национальный отбор и не в его компетенции выбирать участников, анализируя их гражданскую позицию.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Анна Михно
Персоны
ANNA MARIA Сергей Притула
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги