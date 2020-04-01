Украинский рэпер Алексей Потапенко (Потап) и солист группы "Время и Стекло" Позитив заявили, что из-за пандемии коронавируса мир меняется прямо на глазах. И перемены коснулись не только обычных людей, но и звезд шоу-бизнеса.

Об этом они сообщили в своем новом шоу "2POpodcast", которое выходит на YouTube. По словам артистов, "корона" сняла корону со всех певцов и рэперов. Они отметили, что сейчас людям не нужны все их "понты, золото, деньги и дорогие клипы". Миру нужны артисты, которые станут "рупором новой эпохи" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Позитив и Потап Скриншот с видео

"Мир меняется прямо на глазах. Он уже не будет никогда таким, как раньше. Эти изменения невозможно не ощущать, а творческие люди это особенно чувствуют. Меняется все, мы находимся в красной зоне перемен. "Корона" сняла корону, все певцы и рэперы, которые ранее бросались деньгами, снимались в клипах с телками превратились в незначимую песчинку. Все панты, золото и деньги также превратились ни во что. Сейчас уже все неважно, людям это оказалось ненужно. Когда мы выйдем из этого периода, у нас появятся новые герои и артисты, новые песни, новый шоу-бизнес. Мы не хотим, чтобы к нам пришли "новые" и нас затоптали, но это – неизбежно. Ты должен стать "рупором новой эпохи", – обсуждали знаменитости.

Они также добавили, что артистам нужно меняться вместе со всем миром. Иначе, если они останутся в старом формате – окажутся бесполезными для общества и отойдут на второй план.

Позитив и Потап Скриншот с видео

"Звезды, которых мы любили и превозносили, искали в них что-то – все оказались в одной сложной ситуации, и уже не интересно, что они говорят. Вот, к примеру, Филипп Киркоров оказался сейчас абсолютно бесполезным для общества. Он не проявил себя никак, не проявил гражданскую позицию, и все его предыдущие заслуги отошли на второй план. И вот получается, что предыдущие герои и звезды больше не имеют силы. Мы, в своем старом формате, потеряли силу. Поэтому всем нужно либо меняться. Или же будем биться как аквариумная рыбка о стекло", – подытожили они.

К слову, в формате своего нового подкаста Позитив и Потап обсуждают актуальные серьезные и несерьезные темы, глядя на них через призму шоу-бизнеса.

Позитив и Потап

"Друзья давно просили вынести наши разговоры и обсуждения во внешний мир, что мы и сделали в эти сложные времена. Каждую среду мы будем поднимать интересующие всех вопросы, общаться онлайн и оффлайн с героями нашего времени, с представителями шоу-бизнеса, и просто классно проводить время вместе", – комментируют Потап и Позитив.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап выпустил песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".

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