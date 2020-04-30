Постаревший Андрей Губин отмечает 46-летие: куда исчез тяжелобольной кумир 90-х

Популярный российский певец 90-х Андрей Губин 30 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 46 лет.

Андрей Губин в свое время был кумиром молодежи, однако уже более десяти лет не выходит на сцену. О том, куда исчез артист, почему и как он сейчас выглядит, рассказывает OBOZREVATEL.

Андрей Губин в молодости Pinterest

Андрей Губин в 90-х – начале 2000-х имел миллионы поклонников по всей территории бывшего СССР. Множество его песен стали хитами: "Мальчик-бродяга", "Зима-холода", "Лиза", "Милая моя далеко", "Девушки, как звезды" и другие.

Но в 2005 году Андрей Губин неожиданно ушел со сцены, некоторое время он работал в Германии и Канаде. С тех пор вышла всего пара песен исполнителя, он не дает концертов и живет практически затворником.

Андрей Губин в 90-х Pinterest

Губин живет на авторские гонорары и на заработанные в прошлом накопления, он редко появляется на публике.

Свой уход со сцены артист объясняет серьезными проблемами со здоровьем: в середине 2000-х ему поставили диагноз – левосторонняя прозопалгия лица – болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в лице. Причинами этого заболевания являются недосыпание, переутомление, хронический стресс. Люди из окружения Губина отмечают, что психическую травму ему нанесла смерть родителей.

Андрей Губин сейчас kp.ua

Андрей Губин сейчас скриншот видео

"Андрей очень плох, бесконечная депрессия пожирает его изнутри", – рассказал бывший продюсер Губина Тарас Ващишин изданию "СтарХит".

"Губину постоянно кажется, что все болит – лицо, тело. Хотя это не так. Он замкнулся, ни с кем не хочет общаться, почти не выходит из дома…Близкие переживают, что он такими темпами может и руки на себя наложить. Единственное спасение – занятия спортом: Андрей ходит в спортзал, находится в прекрасной физической форме. Я не раз просил Губина обратиться за помощью к специалистам. Упорно отказывается! Если его связать по рукам и ногам и отвезти в больницу, может, что-то получится", – добавил он.

Андрей Губин: как выглядит сейчас кадр НТВ

В 2017 году Андрей Губин поразил публику изменившимся внешним видом. Он заявил, что на него якобы идет "охота".

"Я считаю, что идет охота. Охота идет конкретно на меня. Очень серьезная. Поэтому я в бегах и особо не общаюсь. … То, что я скрываюсь – это неправда… Я просто больше стал путешествовать", – ответил Губин на вопрос о слухах о его затворничестве.

Андрей Губин в молодости и сейчас 24smi.org

По его словам, в последнее время он стал чувствовать больше внимания к себе, чем когда выступал.

"Это ужасно, я понимаю прекрасно, почему – конечно, с такой рожей ходить… Ну болит лицо, ребята, сколько можно уже издеваться? Ну вы что творите?", – заявил певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Губин тайно покинул Россию со своей невестой.

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