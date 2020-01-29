Российская телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на заявление актера Михаила Боярского о позднем материнстве.

Так, в комментарии изданию Ридус телеведущая ответила артисту, который на днях заявил, что "в старости родить ребенка, это не мечта – это придурь".

Лера Кудрявцева unian.net

"Пошел Михаил Боярский на х*й со своими высказываниями", – отреагировала Кудрявцева.

Кроме того, как пишет издание, телеведущая отметила, что других слов, чтобы выразить свою точку зрению на данную ситуацию, она не находит. Кудрявцева категорически не согласна с заявлением Боярского.

Михаил Боярский msn.com

Примечательно, что Лера во второй раз стала мамой в 47 лет. Телеведущая родила дочь Машу от хоккеиста Игоря Макарова.

Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым и дочкой Машей Instagram @leratv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети раскритиковали российского актера Михаила Боярского за его высказывание о роли женщины.

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