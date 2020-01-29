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29 января • обновлено в 09:48
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"Пошел на х*й": Кудрявцева атаковала Боярского из-за слов о материнстве

5.4т
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на заявление актера Михаила Боярского о позднем материнстве.

Так, в комментарии изданию Ридус телеведущая ответила артисту, который на днях заявил, что "в старости родить ребенка, это не мечта – это придурь".

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

unian.net

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"Пошел Михаил Боярский на х*й со своими высказываниями", – отреагировала Кудрявцева.

Кроме того, как пишет издание, телеведущая отметила, что других слов, чтобы выразить свою точку зрению на данную ситуацию, она не находит. Кудрявцева категорически не согласна с заявлением Боярского.

Михаил Боярский

Михаил Боярский

msn.com

Примечательно, что Лера во второй раз стала мамой в 47 лет. Телеведущая родила дочь Машу от хоккеиста Игоря Макарова.

Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым и дочкой Машей

Лера Кудрявцева с Игорем Макаровым и дочкой Машей

Instagram @leratv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети раскритиковали российского актера Михаила Боярского за его высказывание о роли женщины.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Михаил Боярский Лера Кудрявцева
Место
Россия
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Mega Death
Mega Death
Макаров уже послал эту дуру))
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Тарас Бор
Тарас Бор
А почему старого пи дара Боярского это должно ибать?
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