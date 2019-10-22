"Посажу, с*ка, всех!" Приходько сделала откровенное заявление

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько заявила о намерении получить высшее образование в Национальной академии прокуратуры Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, отметив, что это будет ее третье высшее.

"Решила поступать в НАПУ Стану прокурором и посажу, сука, всех к чертям собачьим. У нас не мужики у власти, а кружок рукоблудов", - написала певица.

Анастасия Приходько Facebook Приходько

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Как сообщал OBOZREVATEL, Приходько баллотировалась в народные депутаты Украины от партии “Батьківщина” по мажоритарному округу №11 в Виннице, но не прошла в парламент. 16 сентября она заявила, что завязывает с политикой.

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