Порошенко с женой станцевали медленный танец на джаз-фестивале: трогательное видео

Пятый президент Украины Петр Порошенко станцевал медленный танец со своей женой Мариной Порошенко на джаз-вечере фестиваля "Европейская осень во Львове", который прошел в эти выходные.

Видео танца за подписью "Вот так выглядит настоящая любовь!" появилось на YouTube-канале "Пороховница". Порошенки танцевали под композицию "Гуцулка Ксеня".

"Чрезвычайно трогательное видео. Вот так выглядит настоящая любовь! Петр и Марина Порошенко танцуют медленный танец на джаз-вечере во Львове", – подчеркнули авторы канала.

"Невероятная и красивая пара", – отметили украинцы в комментариях под видео.

Позже Петр Порошенко на своей странице в Facebook выложил видео самого джаз-фестиваля, где отметил, что является "давним любителем джаза".

"Как приятно было в этот осенний вечер услышать наш любимый с Мариной романс "Ой ти, дівчино, з горіха зерня…" в блестящем исполнении Петра Радейко – солиста Львовской национальной оперы. Это было проникновенно, трогательно – до глубины души. Спасибо организаторам фестиваля" Европейская осень во Львове ", который собрал блестящих исполнителей и настоящих меломанов", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена пятого президента Украины Марина Порошенко передала студентам Университета "Украина" маски и санитайзеры.

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