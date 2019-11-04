Популярный актер из РФ изменился до неузнаваемости после инсульта: фото

Российский актер, звезда картины "Одиссея капитана Блада" Андрей Дубовский сильно изменился после того, как в 44 года у него случился инсульт. Он заявил, что после этого он остался совершенно один.

Сейчас актеру 62 года, он больше не выходит на сцену, пишет "СтарХит".

По словам артиста, 18 лет назад он перенес инсульт. После болезни Дубовский еще сыграл Лешего в "Аленьком цветочке" и Гибнера в спектакле "Ревизор". После он ушел из театра, потому что начали дрожать руки и все тяжелее было стоять.

Андрей Дубовский в молодости starhit.ru

"Меньше надо психовать и стрессовать. У меня до инсульта неделю болела голова, думал пройдет. Пришел домой и тогда просто произошел взрыв в голове. Почувствовал, что лица нет, руки-ноги не шевелятся. Никогда не терпите головную боль!" — поделился актер.

На данный момент Дубовскому тяжело самостоятельно передвигаться, он еле ходит. Недавно артист упал с дивана в собственной квартире, после чего у него несколько дней болело плечо и артисту пришлось сделать операцию.

Андрей Дубовский после инсульта starhit.ru

Андрей Дубовский перенес инсульт starhit.ru

"Сейчас лучше, но рука не работает. Также я после плеча получил в домашних условиях перелом лодыжки. Теперь боюсь спускаться по лестницам. Врачи мне говорят, что не надо психовать, а я по-другому не умею", — рассказал Дубовский.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актриса Юлия Захарова, звезда сериала "Счастливы вместе" сильно изменила внешность. Так, артистка заметно прибавила в весе, сменила имидж и подобрала другую прическу.

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