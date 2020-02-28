Популярная в РФ группа жестко высмеяла российскую власть в новом клипе

Российская рэп-группа Ic3peak выпустила клип на трек "Марш", в котором высмеяла современные российские реалии. Так, участники коллектива Анастасия Креслина и Николай Костылев появились в образах пионеров, которые из учебного заведения отправляются на войну.

Клип опубликован на официальном Youtube-канале группы (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

instagram.com/ic3peak

Автором текста, музыки и самой видеоработы являются участники группы Анастасия Креслина и Николай Костылев.

Скриншот из видео

На видео они предстают в образах пионеров, которым сначала вместо барабанов дают в руки оружие и отправляют учиться стрелять, а потом заменяют конституцию на гранату и отправляют воевать с противниками, в роли которых выступает лебедь, игрушечный медвежонок, статуя и человеческое сердце.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Также в ролике показано, как героя забирают на войну с его собственной свадьбы. Там он погибает, а его супруга остается вдовой с сыном на руках.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Это просто шедевр! Реально мурашки по коже! Обожаю ваше творчество, жду каждый клип", "Ребята простебали 23-е февраля. ФСБ выезжает", "Спасибо, это стоило долгих ожиданий! Мурашки. И слезы. И кайф", "Великолепная работа, настоящий антивоенный протест", – комментируют новое видео группы в сети.

Отметим, что ранее группе IC3PEAK неоднократно срывали концерты в различных городах России. Отмена выступлений началась после выхода их скандального клипа "Смерти больше нет", в котором вокалистка Настя Креслина обливает себя бензином на фоне Дома Правительства в Москве, поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке, ест сырое мясо на фоне Мавзолея и пьет кровь на фоне Кремля.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Концерты группы отменяли различными способами: сообщали о минировании клубов, присылали сотрудников ФСБ, чтобы те запугивали владельцев заведений, выключали свет. Кроме того, в одном из интервью Креслина рассказала, что к группе неоднократно обращались с просьбами удалить клип "Смерти больше нет", но они отказались это делать.

"Наше видео не заблокировать, к тексту не придерешься, матом мы не ругаемся, ничего не пропагандируем. Про наркотики не поем, не призываем никого ничего такого делать", – комментировала видео солистка группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пытались запретить выступления рэпера Фейса и групп "Кровосток" и IC3PEAK во время митинга в Москве.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!