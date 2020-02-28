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28 февраля • обновлено в 16:06
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Популярная в РФ группа жестко высмеяла российскую власть в новом клипе

4.4т
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Российская рэп-группа Ic3peak выпустила клип на трек "Марш", в котором высмеяла современные российские реалии. Так, участники коллектива Анастасия Креслина и Николай Костылев появились в образах пионеров, которые из учебного заведения отправляются на войну.

Клип опубликован на официальном Youtube-канале группы (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

instagram.com/ic3peak

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Автором текста, музыки и самой видеоработы являются участники группы Анастасия Креслина и Николай Костылев.

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

На видео они предстают в образах пионеров, которым сначала вместо барабанов дают в руки оружие и отправляют учиться стрелять, а потом заменяют конституцию на гранату и отправляют воевать с противниками, в роли которых выступает лебедь, игрушечный медвежонок, статуя и человеческое сердце.

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

Также в ролике показано, как героя забирают на войну с его собственной свадьбы. Там он погибает, а его супруга остается вдовой с сыном на руках.

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"Это просто шедевр! Реально мурашки по коже! Обожаю ваше творчество, жду каждый клип", "Ребята простебали 23-е февраля. ФСБ выезжает", "Спасибо, это стоило долгих ожиданий! Мурашки. И слезы. И кайф", "Великолепная работа, настоящий антивоенный протест", комментируют новое видео группы в сети.

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть
"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть
"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть
"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть
"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Отметим, что ранее группе IC3PEAK неоднократно срывали концерты в различных городах России. Отмена выступлений началась после выхода их скандального клипа "Смерти больше нет", в котором вокалистка Настя Креслина обливает себя бензином на фоне Дома Правительства в Москве, поет, сидя на шее у омоновца перед зданием ФСБ на Лубянке, ест сырое мясо на фоне Мавзолея и пьет кровь на фоне Кремля.

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

"ФСБ выезжает!" Популярная группа жестко высмеяла российскую власть

Скриншот из видео

Концерты группы отменяли различными способами: сообщали о минировании клубов, присылали сотрудников ФСБ, чтобы те запугивали владельцев заведений, выключали свет. Кроме того, в одном из интервью Креслина рассказала, что к группе неоднократно обращались с просьбами удалить клип "Смерти больше нет", но они отказались это делать.

"Наше видео не заблокировать, к тексту не придерешься, матом мы не ругаемся, ничего не пропагандируем. Про наркотики не поем, не призываем никого ничего такого делать", – комментировала видео солистка группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пытались запретить выступления рэпера Фейса и групп "Кровосток" и IC3PEAK во время митинга в Москве.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
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фил филька
фил филька
картинки красивые. решил посмотреть. оба клипа еле досмотрел. сценаристу двойка. звукорежисеру кол. а солистке ваще зашить рот, а то собак жалко.
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a alexeyon
a alexeyon
фил филька, ага... тебе тролю верить нельзя. ты лжец.. клевые и актуальные клипы, показывающие реалии России.
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