Попрощалась с Россией? Стало известно о решении дочери Брежневой

Дочь популярной певицы Веры Брежневой Соня Киперман поступила в гуманитарный колледж Уиттьер в Лос-Анджелесе.

По данным СтарХит, образовательное учреждение, где 18-летняя девушка сможет глубже изучить английский язык, предлагает студентам около 30 специальностей.

Он расположен в том же штате, что и школа для одаренных детей, которую в этом году закончила Киперман. Об этом звездная мама писала на своей странице в Instagram, посетив выпускной дочери.

Вера Брежнева и дочь Соня Киперман Instagram@ververa

Девушка живет в Штатах уже давно, а так как теперь она будет учиться в колледже, в Россию в ближайшем будущем не переедет. Брежнева полностью доверяет старшей дочери, и когда ей исполнилось 18 лет, звезда "сняла с нее ответственность быть послушным ребенком".

Вера Киперман в США Instagram@sonyaxkiperman

Instagram@sonyaxkiperman

Уточняется, что Соня пробовала свои силы в актерской профессии. Она снималась в эпизодической роли молодежного сериала "Дневники вампира". Также девушка выходила на подиумы Недели моды, занималась конным спортом и акробатикой.

Фотографии совершеннолетней Сони Киперман в купальнике

Соня Киперман в купальнике Instagram@sonyaxkiperman

Киперман позирует в купальнике Instagram@sonyaxkiperman

Соня Киперман на природе Instagram@sonyaxkiperman

Киперман в басейне Instagram@sonyaxkiperman

Киперман спустила рубашку Instagram@sonyaxkiperman

Соня Киперман - вид сзади Instagram@sonyaxkiperman

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Киперман порадовала поклонников серией откровенных фотографий, засветив свою фигуру.

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