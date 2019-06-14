Попрощалась с Россией? Стало известно о решении дочери Брежневой

Дочь популярной певицы Веры Брежневой Соня Киперман поступила в гуманитарный колледж Уиттьер в Лос-Анджелесе.
По данным СтарХит, образовательное учреждение, где 18-летняя девушка сможет глубже изучить английский язык, предлагает студентам около 30 специальностей.
Он расположен в том же штате, что и школа для одаренных детей, которую в этом году закончила Киперман. Об этом звездная мама писала на своей странице в Instagram, посетив выпускной дочери.
Вера Брежнева и дочь Соня Киперман
Instagram@ververa
Девушка живет в Штатах уже давно, а так как теперь она будет учиться в колледже, в Россию в ближайшем будущем не переедет. Брежнева полностью доверяет старшей дочери, и когда ей исполнилось 18 лет, звезда "сняла с нее ответственность быть послушным ребенком".
Вера Киперман в США
Instagram@sonyaxkiperman
Instagram@sonyaxkiperman
Уточняется, что Соня пробовала свои силы в актерской профессии. Она снималась в эпизодической роли молодежного сериала "Дневники вампира". Также девушка выходила на подиумы Недели моды, занималась конным спортом и акробатикой.
Фотографии совершеннолетней Сони Киперман в купальнике
Соня Киперман в купальнике
Instagram@sonyaxkiperman
Киперман позирует в купальнике
Instagram@sonyaxkiperman
Соня Киперман на природе
Instagram@sonyaxkiperman
Киперман в басейне
Instagram@sonyaxkiperman
Киперман спустила рубашку
Instagram@sonyaxkiperman
Соня Киперман - вид сзади
Instagram@sonyaxkiperman
Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Киперман порадовала поклонников серией откровенных фотографий, засветив свою фигуру.
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