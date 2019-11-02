"Понесло бабулю": Брежнева в латексе вызвала споры из-за пошлого танца

Скандальная украинская певица Вера Брежнева, которая гастролирует в РФ, превратилась в соблазнительную кошечку на Хэллоуин.

Она нарядилась в латексный костюм, подчеркнувший все изгибы тела, а образ дополнила маской с ушками. Соответствующее видео звезда обнародовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Оторвалась вчера кошечка. Мяу. Дикая или домашняя?" – спросила она у поклонников.

Кошка-Брежнева в латексе Кадр из видео

На видео Брежнева в своем наряде стоит перед зеркалом спиной к камере и извивается под музыку. А оператор в этот момент демонстрирует пышную "пятую точку" певицы.

Пользователи неоднозначно отреагировали на такой ролик. Поклонники отметили, что певица выглядит соблазнительно. Некоторые же фолловеры пристыдили артистку.

"Ну вы и даете, вы уже взрослая женщина, у вас есть дети, а вы страдает х**ней", "Это уже лишнее, вас не красит", "А живот то беременный на лоб лезет", "Понесло бабулю", "Красивая такая кошечка", "Обыкновенная кошка", – ответили фолловеры.

Вера Брежнева instagram/ververa

Ранее OBOZREVATEL сделал подборку фотографий звезд на Хэллоуин и рассказал, в каких нарядах они отрывались на празднике.

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