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18 октября • обновлено в 17:49
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"Поможем Насте": в России устроили коллективную молитву за Заворотнюк

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В России неравнодушные люди организовали коллективную молитву за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, но многие поклонники ее проспали.

Об этом сообщает "Телепрограмма", уточнив, что информация о сборах всех, кто желает вложить свой вклад, появилась слишком поздно в аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк".

"Предлагаю всем желающим провести молитву по соглашению завтра, 18 октября, с 06:00 до 07:00 утра по московскому времени. Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья Насте – приблизят ее к выздоровлению", — написала инициатор молитвы.

"Поможем Насте": в России устроили коллективную молитву за Заворотнюк

Фото: bzns.media

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По данным издания, многие подписчики просто не успели увидеть это сообщение, так как оно было опубликовано поздно ночью.

За последние несколько дней мы получили от вас огромное количество добрых слов и пожеланий. Мы все читаем, и благодарны каждому из вас, потому что это очень воодушевляет. Сегодня одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан. Мы думаем, что это прекрасная идея, и хотим поделиться ею со всеми, кто пожелает поддержать инициативу. И спасибо вам за вашу любовь и мудрость!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Тем временем, в комментариях многие поклонники поддержали идею, отметив, что коллективная молитва становится мощным энергетическим посылом, который "будет услышан".

"Хорошая идея. Как хочется верить, что это поможет", "Молодец, кто это придумал. Очень хорошая идея. Вместе мы сила и поможем нашей любимой Настеньке", – написали в сети.

"Поможем Насте": в России устроили коллективную молитву за Заворотнюк
"Поможем Насте": в России устроили коллективную молитву за Заворотнюк
"Поможем Насте": в России устроили коллективную молитву за Заворотнюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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