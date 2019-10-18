"Поможем Насте": в России устроили коллективную молитву за Заворотнюк

В России неравнодушные люди организовали коллективную молитву за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, но многие поклонники ее проспали.

Об этом сообщает "Телепрограмма", уточнив, что информация о сборах всех, кто желает вложить свой вклад, появилась слишком поздно в аккаунте "Поддержка Анастасии Заворотнюк".

"Предлагаю всем желающим провести молитву по соглашению завтра, 18 октября, с 06:00 до 07:00 утра по московскому времени. Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья Насте – приблизят ее к выздоровлению", — написала инициатор молитвы.

Фото: bzns.media

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По данным издания, многие подписчики просто не успели увидеть это сообщение, так как оно было опубликовано поздно ночью.

Тем временем, в комментариях многие поклонники поддержали идею, отметив, что коллективная молитва становится мощным энергетическим посылом, который "будет услышан".

"Хорошая идея. Как хочется верить, что это поможет", "Молодец, кто это придумал. Очень хорошая идея. Вместе мы сила и поможем нашей любимой Настеньке", – написали в сети.

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