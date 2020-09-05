Поляковой разрешили дать концерт в Украине после протеста под Кабмином

Украинской певице Оле Поляковой, которая не так давно вышла на протест под стены Кабмина вместе с другими звездами шоу-бизнеса, разрешили выступить с концертом в Украине.

Об этой новости артистка сообщила на своей странице в Instagram.

Полякова выступит с концертом в Белой Церкви с соблюдением всех карантинных норм. Это выступление было запланировано на начало сентября, однако его пришлось немного перенести по дате.

"Дорогие мои! Концерту быть! Не планируйте на следующую субботу ничего. Я вас приглашаю на крутое шоу, которое обязательно пройдёт с соблюдением всех карантинных норм. Встречаемся уже совсем скоро, 12 сентября, на стадионе "Трудовые резервы", - сообщила звезда в фотоблоге.

Отметим, что не так давно Полякова возмутилась, что ее концерт 1 сентября в Белой Церкви отменили, а в то время в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности. Также артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Полякова высказалась о протестах в Беларуси. Об этом певица написала на личной странице в Instagram.

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