Полякова о протестах в Беларуси: психбольной маниакально цепляется за власть

Украинская певица Оля Полякова резко высказалась о протестах в Беларуси, которые продолжаются в стране уже пятые сутки.

Артистка также добавила, что никакая власть не может стоить увечий и человеческих жизней. Об этом Полякова написала на личной странице в Instagram.

"Нет никаких оправданий подобной жестокости! И никакая власть не стоит увечий и жизней! Цепляться за нее такими маниакальными средствами может только психически больной человек", – отметила Оля и добавила, что по ее мнению, такая агрессивная борьба правоохранительных органов и протестующих ни к чему хорошему не приведет.

Оля Полякова Instagram Оли Поляковой

"Я не могу смотреть на то, с каким остервенением избивают людей те, кто призван их защищать! Это подло! Это ужасно! Так нельзя! И это ни к чему хорошему не приведет. А еще больше я возмущена теми, кто это все пытается объяснить и оправдать..." – подытожила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть разозлила реакция белорусского исполнителя, лидера групп Brutto и "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка, который ранее был известен своими революционными треками. Артист решил публично не поддерживать протестующих, а просто выложил в сеть фрагмент своей песни "Родны край".

Позже он все-таки высказался о том, что происходит в его родной стране. Свое отношение к этим событиям музыкант озвучил в начале концерта в одесском клубе "Ибица". Его речь была достаточно краткой, однако после нее он исполнил символичную песню "Воины света", которая в свое время стала гимном Революции Достоинства в Украине.