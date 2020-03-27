Полуобнаженная звезда из РФ впечатлила соблазнительной фигурой. Фото

Известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото.
Так, на нем звезда позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой. Соответствующий снимок Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram.
Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
"Нашла в магазине немножко туалетной бумаги. К самоизоляции готова. Фух", – с иронией написала актриса.
Соблазнительная Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Поклонники оценили юмор Кошкиной, а также пришли в восторг от ее фигуры.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Яна Кошкина в пикантной фотосессии
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина оголила грудь
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина полностью голая
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Яна Кошкина сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Соблазнительная Яна Кошкина
Фото: instagram/yana_koshkina_official
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская балерина Анастасия Волочкова засветила пышную грудь на пикантном снимке.
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