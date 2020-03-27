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27 марта • обновлено в 04:41
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Полуобнаженная звезда из РФ впечатлила соблазнительной фигурой. Фото

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Известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой. Соответствующий снимок Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram.

Яна Кошкина

Яна Кошкина

Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Нашла в магазине немножко туалетной бумаги. К самоизоляции готова. Фух", – с иронией написала актриса.

Соблазнительная Яна Кошкина

Соблазнительная Яна Кошкина

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Поклонники оценили юмор Кошкиной, а также пришли в восторг от ее фигуры.

Полуобнаженная звезда из РФ впечатлила соблазнительной фигурой. Фото
Полуобнаженная звезда из РФ впечатлила соблазнительной фигурой. Фото
Полуобнаженная звезда из РФ впечатлила соблазнительной фигурой. Фото
Полуобнаженная звезда из РФ впечатлила соблазнительной фигурой. Фото
Полуобнаженная звезда из РФ впечатлила соблазнительной фигурой. Фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Яна Кошкина в пикантной фотосессии

Яна Кошкина в пикантной фотосессии

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина оголила грудь

Яна Кошкина оголила грудь

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина полностью голая

Яна Кошкина полностью голая

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина сексуально позирует на камеру

Яна Кошкина сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Соблазнительная Яна Кошкина

Соблазнительная Яна Кошкина

Фото: instagram/yana_koshkina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская балерина Анастасия Волочкова засветила пышную грудь на пикантном снимке.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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