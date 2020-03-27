Полуобнаженная звезда из РФ впечатлила соблазнительной фигурой. Фото

Известная российская актриса Яна Кошкина взбудоражила поклонников пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала полуголой, прикрыв интимные части тела туалетной бумагой. Соответствующий снимок Кошкина опубликовала на своей странице в Instagram.

Яна Кошкина Фото: instagram/yana_koshkina_official

"Нашла в магазине немножко туалетной бумаги. К самоизоляции готова. Фух", – с иронией написала актриса.

Соблазнительная Яна Кошкина Фото: instagram/yana_koshkina_official

Поклонники оценили юмор Кошкиной, а также пришли в восторг от ее фигуры.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Яны Кошкиной, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Яна Кошкина в пикантной фотосессии Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина оголила грудь Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина полностью голая Фото: instagram/yana_koshkina_official

Яна Кошкина сексуально позирует на камеру Фото: instagram/yana_koshkina_official

Соблазнительная Яна Кошкина Фото: instagram/yana_koshkina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская балерина Анастасия Волочкова засветила пышную грудь на пикантном снимке.

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