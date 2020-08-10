Украинская певица, жена лидера группы Mozgi Алексея Потапенко (Потапа) Настя Каменских (NK) удивила поклонников в сети смелым фото, на котором позировала в прозрачном пляжном платье.

Так, пикантный снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. Фанаты бурно отреагировали на публикацию артистки.

Каменских похвасталась фото, которое было сделано во время ее отдыха на море. Локацию артистка решила не указывать.

Каменских показала фото в прозрачном платье Instagram Насти Каменских

На кадре она позировала в ярко-розовом кружевном платье, сквозь которое было видно ее стройное, загорелое тело.

Большинство фанатов расхвалили Настю за отличную физическую форму, а также соблазнительный загар. Однако, нашлись и те, кому не понравился внешний облик популярной исполнительницы.

Некоторые подписчики отметили, что считают такие платья из ткани-"сеточки" безвкусными и некрасивыми.

"Я совершенно не понимаю этой моды на дырявые вещи. Конечно, майка создает приятный силуэт и все такое, но у вас есть вещи, которые выглядят гораздо лучше. Не носите такое тряпье, оно вас не украшает", – возмутились фаны.

"На тебе все вещи смотрятся прекрасно", – ответили хейтерам другие поклонники.

Полуобнаженная Каменских в прозрачном наряде вызвала споры в сети Instagram Насти Каменских

Полуобнаженная Каменских в прозрачном наряде вызвала споры в сети Instagram Насти Каменских

Полуобнаженная Каменских в прозрачном наряде вызвала споры в сети Instagram Насти Каменских

Как писал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских поделилась с поклонниками пикантным видео, в котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.