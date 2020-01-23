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23 января • обновлено в 22:55
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Полуголая Волочкова устроила засаду в спальне

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Российская светская львица Анастасия Волочкова показала откровенный фотоснимок в своей квартире.

В сторис Instagram-аккаунта балерина, сделав селфи на фоне зеркала в комнате, показала фотографию в откровенном пеньюаре, добавив к ней интригующий комментарий.

Полуголая Волочкова устроила засаду в спальне

"Я умею ждать…", - заверила Волочкова.

Ранее мы рассказывали историю о том, как Волочкова поведала о своем романе с голливудским актером Джимом Керри, который, впрочем, игнорирует балерину и не желает с ней общаться.

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