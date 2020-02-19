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19 февраля • обновлено в 18:32
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Полуголая Тодоренко сверкнула фигурой на элитном курорте

2.9т
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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками очередными откровенными фото, которое она сделала на Мальдивских островах.

Так, артистка позировала в купальнике. Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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"Зачем так натягивать трусы?" Фанатов возмутило фото Тодоренко в купальнике

Сейчас артистка вместе со своим сыном отдыхает на Мальдивах. Она часто публикует достаточно откровенные снимки.

Полуголая Тодоренко сверкнула фигурой на элитном курорте

instagram.com/reginatodorenko

Полуголая Тодоренко сверкнула фигурой на элитном курорте

instagram.com/reginatodorenko

Полуголая Тодоренко сверкнула фигурой на элитном курорте

instagram.com/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персона
Регина Тодоренко
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Кто работает, тот отдыхает. Кто не работаает - тот нацист факельные шествия марширует.
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