Полуголая Тодоренко сверкнула фигурой на элитном курорте

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками очередными откровенными фото, которое она сделала на Мальдивских островах.

Так, артистка позировала в купальнике. Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

Сейчас артистка вместе со своим сыном отдыхает на Мальдивах. Она часто публикует достаточно откровенные снимки.

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.

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