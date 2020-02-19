Полуголая Тодоренко сверкнула фигурой на элитном курорте

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками очередными откровенными фото, которое она сделала на Мальдивских островах.
Так, артистка позировала в купальнике. Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
Сейчас артистка вместе со своим сыном отдыхает на Мальдивах. Она часто публикует достаточно откровенные снимки.
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
instagram.com/reginatodorenko
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тодоренко показала фото, на котором позировала в купальнике кораллового цвета. Поклонники заявили, что у нее шикарная фигура.
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