"Полон странными вещами": Собчак показала дом Андрея Макаревича

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак показала дом, в котором проживает лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич.

Так, это произошло в эфире программы "Осторожно Собчак", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне говорили, Андрей, что у вас дом полон странными вещами. Вы как Плюшкин, у вас здесь есть прям все", — сказала Собчак. Макаревич в свою очередь заявил, что это место, как кладовка с антиквариатом.

Андрей Макаревич Фото: znaj.ua

Отметим, что войдя в дом Макаревича, Собчак сразу же прошлась по комнатам. Артист показал ей коллекцию своих кукол и музыкальных инструментов.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Также Ксения не упустила возможности взглянуть на спальню, в которой спит Макаревич. Она выглядит достаточно просто. В ней находиться кровать, телевизор и много дисков с фильмами.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Кроме того, Собчак показала сад музыканта, где он отдыхает вместе с друзьями. Там они зачастую готовят плов в тандыре.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Отметим, что на участке Макаревича находится и подводная лодка, которую он хранит, как арт-объект.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич признался, что многие его жесткие заявления о россиянах были вырваны из контекста пропагандами.

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