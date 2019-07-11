"Полон странными вещами": Собчак показала дом Андрея Макаревича

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак показала дом, в котором проживает лидер культовой группы "Машина времени" Андрей Макаревич.
Так, это произошло в эфире программы "Осторожно Собчак", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Мне говорили, Андрей, что у вас дом полон странными вещами. Вы как Плюшкин, у вас здесь есть прям все", — сказала Собчак. Макаревич в свою очередь заявил, что это место, как кладовка с антиквариатом.
Андрей Макаревич
Фото: znaj.ua
Отметим, что войдя в дом Макаревича, Собчак сразу же прошлась по комнатам. Артист показал ей коллекцию своих кукол и музыкальных инструментов.
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Также Ксения не упустила возможности взглянуть на спальню, в которой спит Макаревич. Она выглядит достаточно просто. В ней находиться кровать, телевизор и много дисков с фильмами.
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Кроме того, Собчак показала сад музыканта, где он отдыхает вместе с друзьями. Там они зачастую готовят плов в тандыре.
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Отметим, что на участке Макаревича находится и подводная лодка, которую он хранит, как арт-объект.
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Макаревич признался, что многие его жесткие заявления о россиянах были вырваны из контекста пропагандами.
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