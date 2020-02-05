Лидер Megadeth Дейв Мастейн заявил о полной победе над раком

Американский музыкант и актер, основатель и бессменный лидер трэш-метал-группы Megadeth Дейв Мастейн рассказал, что полностью излечился от рака гортани.

О том, что болезнь отступила, 58-летний музыкант сообщил 31 января со сцены лондонской "Уэмбли Арены" во время концерта группы. Видеозапись его слов выложила на YouTube пользовательница с ником Flash Crush (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"16 октября я пошел к врачу, и он сказал: "Вы на 100% побороли рак", – поделился лидер Megadeth хорошей новостью со зрителями.

Музыкант рассказал, что узнал о своем диагнозе, когда записывал новый релиз группы, но не испугался.

"Около года назад мы работали над нашим новым альбомом еще во Франклине, штат Теннесси, и я начал чувствовать какую-то боль. Я пошел к врачу, он сказал: "Дейв, у тебя рак". И я такой: "Черт! У меня рак". Я был так потрясен. Поначалу я задумался: "Боюсь ли я?" И тогда я сказал: "Нет. Я чертовски зол", – отметил лидер Megadeth.

Работу над альбомом пришлось прервать, чтобы фронтмен мог сосредоточиться на лечении. По словам Мастейна, кроме усилий медиков, избавиться от страшной болезни ему помогли молитва и поддержка людей – поклонников и семьи.

"Мы остановили запись – мы остановили все. Я начал лечиться от рака, прошел 51 сеанс лучевой терапии и девять сеансов химиотерапии. Каждый день я думал: "Я не могу больше не играть", поэтому я решил молиться. Я знаю, многие из вас, ребята, в курсе, что я молюсь. Я говорю об этом в "Peace Sells". Я молюсь каждый день. Я говорю это в песне. Я сказал это во втором альбоме. Но я также думал о вас, ребята, каждый день. И я думал о своей семье. И я получил эту силу от вас, народ", – рассказал музыкант.

О том, что Дейв Мастейн серьезно болен, стало известно в июне 2019 года. У лидера Megadeth обнаружили злокачественное новообразование в гортани.

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