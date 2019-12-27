Главная Новости
27 декабря • обновлено в 09:48
МоваЯзык

/ Люди

Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото

2.4т
Читать материал на украинском

Российская модель Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой на новой откровенной фотографии.

На горячем снимке, которым звезда поделилась на своей странице в Instagram, модель позирует обнаженной на пляже.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Инстаграм Ирины Шейк

Новости
Глаз не оторвать: Ратаковски, Шейк и другие звезды с самым красивым бюстом

Интимные части тела Ирина прикрыла руками. Впрочем, от глаз фанатов не могли укрыться соблазнительные формы модели.

Буквально за несколько часов после публикации пикантный снимок Шейк собрал тысячи лайков и восторженных комментариев:

"Королева Ира", "Ты прекрасна", "Красотка, богиня", "Ты искусство", "Шикарная модель. Действительно натуральная красавица".

Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото
Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото
Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото
Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото
Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото

Некоторые фанаты и вовсе начали вспоминать бывших возлюбленных Шейк — Брэдли Купера и Криштиану Роналду:

Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото
Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью, вызвав ажиотаж горячими снимками.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Анна Михно
Персона
Ирина Шейк
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
полностью голая для меня это полностью голая. для обоса видимо в трусах и с браслетом это все равно полностью голая))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги