Полностью голая на пляже: Ирина Шейк завела сеть пикантным фото

Российская модель Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой на новой откровенной фотографии.

На горячем снимке, которым звезда поделилась на своей странице в Instagram, модель позирует обнаженной на пляже.

Ирина Шейк Инстаграм Ирины Шейк

Интимные части тела Ирина прикрыла руками. Впрочем, от глаз фанатов не могли укрыться соблазнительные формы модели.

Буквально за несколько часов после публикации пикантный снимок Шейк собрал тысячи лайков и восторженных комментариев:

"Королева Ира", "Ты прекрасна", "Красотка, богиня", "Ты — искусство", "Шикарная модель. Действительно натуральная красавица".

Некоторые фанаты и вовсе начали вспоминать бывших возлюбленных Шейк — Брэдли Купера и Криштиану Роналду:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью, вызвав ажиотаж горячими снимками.

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