Поклонники с трудом узнают Юрия Антонова из-за болезни: как сейчас выглядит артист

Российская певица Катя Лель показала новую фотографию с известным композитором и певцом Юрием Антоновым.

Снимок был опубликован на странице звезды в соцсети Instagram.

Юрий Антонов КП

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Так, фотография была сделана во время новогодних праздников. Кадр Лель подписала так:

"Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! Спасибо за гостеприимство, дорогой".

Примечательно, что в последнее время артист практически не выходит из дома из-за сильных болей – у певца больное колено.

На фотографии Антонов выглядит заметно уставшим и измученным из-за болезни. Однако поклонники все равно были рады видеть свежий снимок с Юрием.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Алла Пугачева удивила внешним видом на новой фотографии. По мнению фанатов, артистка еще больше помолодела.

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