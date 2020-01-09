Поклонники с трудом узнают Юрия Антонова из-за болезни: как сейчас выглядит артист

Российская певица Катя Лель показала новую фотографию с известным композитором и певцом Юрием Антоновым.
Снимок был опубликован на странице звезды в соцсети Instagram.
Юрий Антонов
КП
Так, фотография была сделана во время новогодних праздников. Кадр Лель подписала так:
"Легендарный, лучший для меня автор и исполнитель Юрий Антонов! Спасибо за гостеприимство, дорогой".
Примечательно, что в последнее время артист практически не выходит из дома из-за сильных болей – у певца больное колено.
На фотографии Антонов выглядит заметно уставшим и измученным из-за болезни. Однако поклонники все равно были рады видеть свежий снимок с Юрием.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Алла Пугачева удивила внешним видом на новой фотографии. По мнению фанатов, артистка еще больше помолодела.
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