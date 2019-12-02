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2 декабря • обновлено в 16:44
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Поклонники MONATIK вручили артисту свою премию на М1 Music Awards

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Фан-клуб украинского певца MONATIK "Ритмоловы" вручил специальную награду своему артисту на церемонии награждения М1 Music Awards.

Статуэтка была вручена артисту представителями фан-клуба и ведущими церемонии награждения на красной дорожке M1MA.

Поклонники MONATIK вручили артисту свою премию на М1 Music Awards

Пресс-служба

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Как признался артист в прямом эфире, это было крайне неожиданно и он невероятно благодарен своему слушателю за столь приятную награду. В этот вечер артист получил еще три статуэтки на основной торжественной части церемонии награждения - Лучший артист, Лучший клип и самый танцевальный трек за сингл "Каждый раз".

Поклонники MONATIK вручили артисту свою премию на М1 Music Awards

Пресс-служба

Поклонники MONATIK вручили артисту свою премию на М1 Music Awards

Пресс-служба

Поклонники MONATIK вручили артисту свою премию на М1 Music Awards

Пресс-служба

Поклонники MONATIK вручили артисту свою премию на М1 Music Awards

Пресс-служба

Поклонники MONATIK вручили артисту свою премию на М1 Music Awards

Пресс-служба

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская премия М1 Music Awards отпраздновала свой первый юбилей – 5 лет. Традиционно исполнители в разных жанрах соревновались за победу в 10 номинациях. Церемония награждения состоялась 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве.

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Автор
Мария Дидык
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