Поклонники MONATIK вручили артисту свою премию на М1 Music Awards

Фан-клуб украинского певца MONATIK "Ритмоловы" вручил специальную награду своему артисту на церемонии награждения М1 Music Awards.

Статуэтка была вручена артисту представителями фан-клуба и ведущими церемонии награждения на красной дорожке M1MA.

Пресс-служба

Как признался артист в прямом эфире, это было крайне неожиданно и он невероятно благодарен своему слушателю за столь приятную награду. В этот вечер артист получил еще три статуэтки на основной торжественной части церемонии награждения - Лучший артист, Лучший клип и самый танцевальный трек за сингл "Каждый раз".

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Пресс-служба

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская премия М1 Music Awards отпраздновала свой первый юбилей – 5 лет. Традиционно исполнители в разных жанрах соревновались за победу в 10 номинациях. Церемония награждения состоялась 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!