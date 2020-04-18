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18 апреля • обновлено в 11:59
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"Показывайте мужу в спальне!" Жену Преснякова Подольскую разгромили в сети за пошлое фото в бикини

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Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская возмутила поклонников в сети вульгарным снимком в откровенном бикини.

37-летняя артистка сфотографировалась на пляже и опубликовала изображение на личной странице в Instagram.

Подписчиков разозлила откровенная поза Натальи, а также тот факт, что певица делится такими снимками в канун важнейшего христианского праздника – Пасхи.

Подольская в бикини

Подольская в бикини

Instagram @nataliapodolskaya

В комментариях под фото фолловеры оставили много нелестных комментариев о том, что "раскинувшая ноги" Подольская должна представать в таком виде только в спальне перед мужем.

Другие же пристыдили ее за такое поведение в преддверии Пасхи.

"Фото прям на злобу дня. А потом мы молимся и исповедуемся! Еще чуть-чуть и перейдет границы", – возмутились пользователи сети.

"Раскорячка, чем дальше – тем глупее. Ужас! Надо было вторую ногу раздвинуть. Интимное фото только для показа мужу в спальне", – добавили другие.

Жену Преснякова разгромили в сети за пошлое фото в бикини
Жену Преснякова разгромили в сети за пошлое фото в бикини
Жену Преснякова разгромили в сети за пошлое фото в бикини
Жену Преснякова разгромили в сети за пошлое фото в бикини
Жену Преснякова разгромили в сети за пошлое фото в бикини
Жену Преснякова разгромили в сети за пошлое фото в бикини
Жену Преснякова разгромили в сети за пошлое фото в бикини
Жену Преснякова разгромили в сети за пошлое фото в бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Подольская призналась, что Владимир Пресянков-младший время от времени злоупотребляет алкоголем, а также назвала его "бабником".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персоны
Владимир Пресняков-младший Наталья Подольская
Теги
Инстаграм шоу-бизнес Новости России
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