Российская телеведущая Ксения Собчак, которая попала в скандал с певицей Любовью Успенской, показала фото в неожиданном образе. На нем она позировала в весьма устрашающем гриме вместе с Александром Гудковым.

Фото Собчак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ксения Собчак instagram.com/xenia_sobchak

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"Себя можно было бы и не гримировать", "Вы так даже красивее", "Красотка Ксюша", "Даже здесь он краше вас", "Вам в гриме лучше", "Ну хоть показала настоящее лицо", - пишут в сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, певица Любовь Успенская назвала журналистку Ксению Собчак "продажной" и пожаловалась, что та устроила "хайп" на ее семейной драме.

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