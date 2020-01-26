"Поиграем в Дана и Тину?" Каменских и Потап потролили Кароль в эфире "Голоса Країни"

Украинский рэпер Потап и его супруга певица Настя Каменских потролили Тину Кароль и Дана Балана в эфире второго выпуска шоу "Голос Країни". Так, молодые супруги решили "поиграть в Тину и Дана".
Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Скриншот из видео
Каменских попросила Потапа разговаривать с ним дома так, как это делает молдавский артист.
"Поиграть в Тину и Дана дома? Я люблю такие игры. Настя, ты будешь Даном, а я Тиной", - ответил Потап.
Скриншот из видео
В шутливом диалоге "Дан Балан" попросил "Тину" определиться и ответить ему согласием или отказом.
Как ранее писал OBOZREVATEL, участница второго эфира шоу "Голос Країни" Кристина Карабанова приревновала Дана Балана к певице Тине Кароль.
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