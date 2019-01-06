Похудела на 22 кг: известная поп-дива удивила сеть откровенными фото

Американская поп-певица Мэрайя Кэри удивила сеть новыми фотографиями с отдыха.

48-летняя звезда, которая похудела на 22 килограмма, продемонстрировала свои обновленные формы на снимках, опубликованых на своей странице Instagram.

Отмечается, что для проведения своих новогодних каникул поп-дива выбрала теплый остров Сен-Барт находится в Карибском море.

instagram.com/mariahcarey

instagram.com/mariahcarey

В комментариях к фото, которые собрали тысячи лайков, певицу засыпали комплиментами. Большинство поклонников отметили отличную фигуру звезды.

Мэрайя Кэри до похудения Сплетник

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая удивила новыми формами после кардинального похудения.