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Похудела на 22 кг: известная поп-дива удивила сеть откровенными фото

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Американская поп-певица Мэрайя Кэри удивила сеть новыми фотографиями с отдыха.

48-летняя звезда, которая похудела на 22 килограмма, продемонстрировала свои обновленные формы на снимках, опубликованых на своей странице Instagram.

Отмечается, что для проведения своих новогодних каникул поп-дива выбрала теплый остров Сен-Барт находится в Карибском море.

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Похудела на 22 кг: известная поп-дива удивила сеть откровенными фото

instagram.com/mariahcarey

Похудела на 22 кг: известная поп-дива удивила сеть откровенными фото

instagram.com/mariahcarey

В комментариях к фото, которые собрали тысячи лайков, певицу засыпали комплиментами. Большинство поклонников отметили отличную фигуру звезды.

Happy ☺️❤️

Публикация от Mariah Carey (@mariahcarey)

Мэрайя Кэри до похудения

Мэрайя Кэри до похудения

Сплетник

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая удивила новыми формами после кардинального похудения.

Персона
Мэрайя Кэри
Теги
фотографииInstagramшоу-бизнес
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