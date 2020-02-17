Похудел на 60 кг: как сейчас выглядит звезда Нацотбора и "Х-Фактора" Александр Порядинский

Украинский певец Александр Порядинский не смог попасть в финал Нацотбора на Евровидение, однако запомнился зрителям талантливым исполнением песни Savior.

Кроме того, многие знают Порядинского как победителя четвертого сезона вокального шоу "Х-Фактор", который после участия в проекте изменился до неузнаваемости, сбросив 60 килограммов. Как раньше выглядел певец и на что ему пришлось пойти ради похудения, – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Александр Порядинский instagram.com/eurovision.ua

Александр Порядинский родился в селе Кухарка в Черниговской области 4 февраля 1998 года – сейчас парню 22.

Он является младшим в семье, у него есть еще пять братьев и сестер. Рос Порядинский в селе Гнединцы, также на Черниговщине, куда вскоре после его рождения переехала семья.

Александр Порядинский instagram.com/eurovision.ua

В в 2013 году Александр Порядинский прошел кастинг четвертого сезона шоу "Х-фактор".

Тогда он исполнил песню "Не плачь, папа" Ивана Ганзера, за что получил четыре судейские "да".

5 января 2014 стало известно, что Александр Порядинский стал победителем четвертого сезона "Х-фактор". Тогда ему было 15.

После победы в вокальном шоу скромный юноша стал меняться на глазах. В итоге ему удалось сбросить до 60 килограммов лишнего веса.

Певец утверждает, что заняться собой его заставили проблемы со здоровьем – он был в шаге от сахарного диабета и инсульта.

Александр Порядинский до похудения ООО "УМИГ МЬЮЗИК"

"Я ведь из села, там быть полным – это нормально. Люди физически тяжело работают, едят много картошки, зачастую наедаются на ночь, так как днем есть просто некогда. Но вот именно проблемы со здоровьем заставили меня иначе взглянуть на ситуацию, я понял, что дальше тянуть некуда", – признается Александр.

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL певец рассказал, как ему удалось так сильно похудеть.

Александр Порядинский ради похудения регулярно занимался тренировками ООО "УМИГ МЬЮЗИК"

"Секретов нет – просто важно пересмотреть рацион питания и полюбить спорт. Артист должен всегда быть в тонусе и ощущать себя бодрым. Я похудел в два раза благодаря тренировкам в зале (три раза в неделю) и отказа от сладкого, мучного, жаренного. Поставил установку – понравиться себе в зеркале и чувствовать себя здоровее – и начал пахать. Хотя, секрет все-таки есть – это ежедневные утренние прогулки на свежем воздухе по 45 минут и здоровый сон", – поделился Порядинский.

Как известно, в 2020 году Александр Порядинский решил побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме с песней Savior.

Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение Александр Порядинский получил 2 балла от судей, а результаты зрительского голосования принесли ему 6 баллов. Всего он получил 8 баллов, заняв четвертое место в таблице.

Таким образом в финал артист не попал, но сумел запомниться украинцам как один из самых талантливых вокалистов страны.

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