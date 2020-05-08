Похудел и помолодел: как изменился Потап после свадьбы с Каменских

Популярный украинский рэпер Потап 8 мая отмечает свой день рождения. Артисту исполняется 39 лет.
За все годы своей популярности внешность Потапа менялась. Однако, как отмечают поклонники, кардинальные перемены во внешнем виде рэпера произошли после свадьбы с Настей Каменских. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как изменился артист в браке.
Так, раньше Потап в основном носил широкие штаны и футболки. Кроме того, у рэпера был лишний вес.
Потап
clutch.ua
Потап и Настя Каменских
kp
Потап и Настя Каменских
hellomagazine.com
Однако после свадьбы с Каменских Потап начал активно заниматься спортом за компанию с женой. Фотографиями своих утренних пробежек и активностей пара часто делилась на своих страницах в Instagram.
Потап и Настя Каменских
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Потап и Настя Каменских
Instagram @realpotap
Более того, пара даже во время отдыха не забывает о занятиях спортом.
Потап и Настя Каменских
Instagram @realpotap
Потап и Настя Каменских
Instagram @realpotap
Потап и Настя Каменских
Instagram @realpotap
Примечательно, что регулярные тренировки с Настей в скором времени принесли свои результаты: Потап избавился от лишних килограммов и пришел в отличную форму.
Потап
Instagram @realpotap
Потап и Настя Каменских
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Потап и Настя Каменских
Instagram @realpotap
Кроме того, помимо перемен в фигуре, у рэпера изменился и стиль в одежде. Теперь Потап часто появляется на публике в костюмах или стильных образах.
Потап
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания харизматичного дуэта.
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