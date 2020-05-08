Похудел и помолодел: как изменился Потап после свадьбы с Каменских

Популярный украинский рэпер Потап 8 мая отмечает свой день рождения. Артисту исполняется 39 лет.

За все годы своей популярности внешность Потапа менялась. Однако, как отмечают поклонники, кардинальные перемены во внешнем виде рэпера произошли после свадьбы с Настей Каменских. OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как изменился артист в браке.

Так, раньше Потап в основном носил широкие штаны и футболки. Кроме того, у рэпера был лишний вес.

Потап clutch.ua

Потап и Настя Каменских kp

Потап и Настя Каменских hellomagazine.com

Однако после свадьбы с Каменских Потап начал активно заниматься спортом за компанию с женой. Фотографиями своих утренних пробежек и активностей пара часто делилась на своих страницах в Instagram.

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

Более того, пара даже во время отдыха не забывает о занятиях спортом.

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

Примечательно, что регулярные тренировки с Настей в скором времени принесли свои результаты: Потап избавился от лишних килограммов и пришел в отличную форму.

Потап Instagram @realpotap

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Потап и Настя Каменских Instagram @realpotap

Кроме того, помимо перемен в фигуре, у рэпера изменился и стиль в одежде. Теперь Потап часто появляется на публике в костюмах или стильных образах.

Потап Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания харизматичного дуэта.

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