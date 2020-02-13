"Похож на Михалкова": как выглядит 17-летний сын Высоцкой и Кончаловского

Российская актриса Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский впервые за долгое время вышли в свет со своим сыном, 17-летним Петром.

Редкими фотографиями с наследником поделилась на своей странице в Instagram сама актриса.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая Instagram @juliavysotskayaofficial

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Так, как стало известно, звездное семейство появилось на модной презентации.

На одном из фото счастливая Высоцкая позирует с Петром, нежно облокотившись ему на плечо.

Юлия Высоцкая с сыном Петром Instagram @juliavysotskayaofficial

Юлия Высоцкая с сыном Петром Instagram @juliavysotskayaofficial

Примечательно, что новые фото вызвали ажиотаж в сети. Поклонники, которым не часто удается увидеть сына Высоцкой и Кончаловского, отметили, как повзрослел парень. Более того, некоторые даже написали, что Петр с возрастом становится похож на актера Никиту Михалкова в молодости.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе.

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