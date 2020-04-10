"Подрезала глаза!" 56-летняя Лолита публично призналась, что сделала пластику

56-летняя российская певица Лолита Милявская призналась, что во время самоизоляции сделала пластическую операцию.
Так, по словам знаменитости, она "подрезала себе глаза", Об этом Лолита рассказала в эфире программы "Вечерний Ургант" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Лолита Милявская
Скриншот с видео
"Я подрезала глаза! Это было запланировано. Я сделала пластику из-за того, что у меня растянулась кожа на веках от грима. Благо сейчас нет концертов и телевизионных съемок, поэтому я просто засела после этого, чтобы восстановиться", – сказала Милявская.
Лолита Милявская
Скриншот с видео
Певица также отметила, что съемки в передаче Урганта стали первыми для нее после пластической операции. Кроме того, Лолита добавила, что у нее еще остались синяки и небольшая отечность после хирургического вмешательства.
Лолита Милявская
Скриншот с видео
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.
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