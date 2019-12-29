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29 декабря • обновлено в 05:51
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Победительница "Х-Фактора" выступит на Нацотборе на Евровидение-2020: какую песню исполнит

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Победительница 10 сезона популярного шоу "Х-Фактор" Элина Иващенко выступит на Национальном отборе на Евровидение-2020.

Авторскую песню "Get up" она впервые представила в финале конкурса (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Композиция Элины написана в стиле поп с джазовыми нотками. Артистка признавалась, что эта песня повествует об очень сильной девушке, которая потеряла все, но смогла преодолеть все препятствия.

Элина Иващенко – Get up

Элина Иващенко – Get up

Кадр из видео

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Наставник Иващенко на "Х-Факторе" Игорь Кондратюк заявлял, что таких сильных песен с момента победы Джамалы на Евровидении Нацотбор еще не слышал.

Напомним, что Элина – сирота. Песня, которую она представит на Нацотборе, отражает ее жизненный путь. Подробности о победительнице "Х-Фактора" можно узнать в нашем материале.

Элина Иващенко

Элина Иващенко

instagram/elinaivashchenko.fan

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Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
Евровидение-2020 Х-Фактор Украина
Место
Украина
Тег
Нацотбор на Евровидение
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