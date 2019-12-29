Победительница "Х-Фактора" выступит на Нацотборе на Евровидение-2020: какую песню исполнит

Победительница 10 сезона популярного шоу "Х-Фактор" Элина Иващенко выступит на Национальном отборе на Евровидение-2020.
Авторскую песню "Get up" она впервые представила в финале конкурса (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Композиция Элины написана в стиле поп с джазовыми нотками. Артистка признавалась, что эта песня повествует об очень сильной девушке, которая потеряла все, но смогла преодолеть все препятствия.
Элина Иващенко – Get up
Кадр из видео
Наставник Иващенко на "Х-Факторе" Игорь Кондратюк заявлял, что таких сильных песен с момента победы Джамалы на Евровидении Нацотбор еще не слышал.
Напомним, что Элина – сирота. Песня, которую она представит на Нацотборе, отражает ее жизненный путь. Подробности о победительнице "Х-Фактора" можно узнать в нашем материале.
Элина Иващенко
instagram/elinaivashchenko.fan
Как сообщал OBOZREVATEL:
Песенный конкурс Евровидение-2019 проходил в Выставочном центре Тель-Авива.
Право на проведение конкурса Израиль получил после победы певицы Нетты Барзилай на Евровидении-2018 в Португалии.
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс получил уверенную победу, набрав 492 балла.
Следовательно, Евровидение-2020 состоится в Нидерландах.
Венгрия отказалась от участия в конкурсе из-за "чрезмерной гомосексуальности".
Членами жюри Национального отбора будут Андрей Данилко и Тина Кароль.
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